無人機於愛河之心表演示意圖。（柯宗緯翻攝）

之前觀光局鼓勵壽險業於高雄流行音樂中心周邊無人機表演。（柯宗緯翻攝）

搶攻疫後旅遊市場，高市觀光局再使出殺手鐧！今（8）日宣布，將與實踐大學合作，向500人以上團客招手，只要符合入住高雄1晚及到指定景點遊玩等條件，就可申請無人機表演，堪稱全台首創的客製化迎賓表演。

高市觀光局長周玲妏表示，為增加國內外團體旅遊在高雄的美好回憶及尊榮感，觀光局將為大家助攻免費提供無人機表演節目，而且可以客製化，保證讓所有旅客耳目一新。

周玲妏透露，其實先前觀光局為鼓勵大型壽險業來高雄旅遊，就曾展出無人機表演，讓造訪團體讚不絕口，吸睛程度破表，與會者紛紛拍照打卡上傳個人社群，也為高雄做了很多很棒的無料宣傳。

周玲妏提到，這次很開心與實踐大學無人機中心合作，整合產官學界的力量及資源，策劃常態性展演試辦計畫，提供海內外大型團體來高辦理MICE活動，並可申請專屬客製化無人機表演，打造獨一無二的國際亮點，預期能讓高雄再次站上國際舞台，吸引海內外遊客目光。

實踐大學校長丁斌首指出，實踐大學設置高屏區第一座遙控無人機操作證考場，這次與觀光局合作除展示目前無人機的發展與創新應用，無人機群飛的迎賓表演活動應用在觀光產業，以宣傳高雄之美為主題，推動高雄觀光發展新面向，盼帶來豐碩觀光效益。

至於團客如何申請？觀光局補充，即日起至明年11月25日止，如果有相關單位規畫來高雄團體旅遊並符合相關申請條件，歡迎向觀光局提出申請，該次團體申請人數達500至999人，可提供50架以上無人機表演；1000至1499人以上可提供100架以上；超過1500人以上可提供200架以上無人機表演。