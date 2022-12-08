12月7日（美國時間12月6日），美國在台協會（AIT）處長孫曉雅率領團隊造訪位於亞利桑那州錢德勒「Sharetea歇腳亭」門市，品嚐來自台灣的珍珠奶茶，成為AIT唯一造訪的珍珠奶茶品牌。

台積電在亞利桑那州於6日舉行首部機台進廠典禮，美國總統拜登和商務部長雷蒙等人士皆親自出席，AIT處長孫曉雅也率隊參加，參與這個牽動全球商業環境的歷史時刻。

AIT處長孫曉雅此次行程特別安排拜訪來自台灣、位於亞利桑那州錢德勒的「Sharetea歇腳亭」門市，品嚐道地的珍珠奶茶，也期許該品牌能在美國持續展店，將台灣珍珠奶茶發揚光大，促進台美文化交流。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，很榮幸AIT處長孫曉雅等貴賓蒞臨門市，AIT在處長的帶領之下，不僅強化台美互動，更積極幫助台灣品牌拓展美國市場，期待未來能有更多合作機會，創造雙贏。

聯發國際旗下珍奶品牌「Sharetea歇腳亭」於2013年進軍美國，如今在美國跨足25州、開設超過140家門市，其中在亞利桑那州有2家店，看準台積電在該州的投資與發展，將持續穩健布局，並運用多年經驗，計畫帶領台灣餐飲品牌前進美國。