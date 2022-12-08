大陸證監會副主席李超8日表示，將進一步擴大REITs試點範圍，盡快擴及到新能源、水利、新基建等基礎設施領域，且正研究推動試點範圍拓展到市場化的長租房及商業不動產等領域。

中證網報導，李超8日表示，將加快打造REITS市場的保障性租賃住房領域，研究推動試點範圍拓展到市場化的長租房及商業不動產等領域。李超指出，進一步明確REITS稅收徵管細則，推動社保基金、養老金、企業年金等配置型長期機構投資者參與投資，積極培育專業化REITS投資者群體。

大陸8日舉辦首屆長三角REITs論壇暨中國REITs論壇2022年會，上交所黨委書記邱勇8日表示，上交所將穩步擴大試點範圍，加大對保障產業鏈供應鏈穩定、保民生等領域項目的支持力度。上海常務副市長吳清表示，將推出REITs 20條政策，發揮國際金融中心的優勢，積極打造REITs產品發行交易首選地。