越南股市受到外資積極追捧，成交量轉向熱絡，帶動11月中旬低點以來近2成漲幅，反彈力道強勁，越南股票基金表現水漲船高，觀察近一個月來日盛越南機會基金、中國信託越南機會基金分別有8.02％與5.92％漲幅，現階段就評價面觀察，東協主要股市本益比約在13.6倍至15.7倍，胡志明指數目前本益比為11.4倍，相當於2020年3月時的位置，因指數修正提供股市評價優勢，再度浮現投資機會。

日盛越南機會基金研究團隊表示，12月以來外資繼續保持強勁的越南股市淨買入勢頭，統計至12月5日已連續8日買超，對市場產生積極影響在外部環境方面，美國通膨數據顯示已有見頂跡像、大陸逐步解封，聯準會（Fed）12月有機會降低升息步調，對資金面有利。

加上越南政府實施支持國內經濟措施的有利條件，發布外資投資越南金融機構規定修正草案，將放寬外資投資上限，在不高於49％原則下，政府可決定外資於金融機構持股比重。市場預期，草案通過後，部份銀行將提高外資投資比重至49％，私人銀行將有較大受惠。

展望明年，日盛越南機會基金研究團隊指出，根據越南VNDirect證券分析，明年Fed升息步調將趨緩，各國央行不再極度鷹派，可望引發新一輪資產重估行情，有利越南等邊境、新興市場股市表現。

利率不再走揚、貨幣走穩、原物料價格下滑、大陸重啟開放等因素，將有利越南企業創造更好獲利，並帶動股市回暖的利多信號。