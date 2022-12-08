為宣示打「黑金」的決心，民進黨立法院團昨擬修改「公職人員選舉罷免法」，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，經判刑確定，不得登記為候選人。行政院長蘇貞昌8日於行政院會強調，政府不歧視更生人，但對於要掌握公權力資源的職位，人民有更高要求，已要求相關部會強化選罷法相關要件，下周提報院會通過，意即將有政院版本。

行政院發言人羅秉成8日在行政院會後記者會轉述蘇貞昌指示。蘇貞昌說，各執法單位對掃蕩肅槍、黑槍、反毒的工作一波接一波，從不停歇，而社會大眾對於類似前科者參與公職選舉，「我們不歧視更生人，但對於要掌握公權力資源的職位，人民有更高要求」。

蘇貞昌說，為積極回應外界所提出的參選資格相關限制，以清廉健全參政的民主選舉舉制度，請政委兼發言人羅秉成督導內政部、法務部等部會，就公職人員選舉罷免法的相關修法、強化相關要件，並於下周提報院會通過。

蘇貞昌指出，政府面對人民期待，作為當家政府態度應誠懇，謙卑是應該的，人們期待更高，就應該更深刻檢討來做到更好，感謝執政團隊一直以來的努力，也呼籲一定要在這種時刻政府更要穩定，堅定福國利民決心，提升執政效能，更妥適說明政府做了什麼，懇切爭取人民的支持，也唯有人民支持才能做得更好更順利。