據大陸公安部交通管理局微信公眾號指出，統計截至2022年11月底，全大陸的機動車駕駛人數量已超過5億人，其中汽車駕駛人達到4.63億人；機動車保有量達4.15億輛，其中汽車保有量達到3.18億輛。

從城鄉發展情況看，機動車駕駛人超過100萬人的城市達到181個，占全大陸城市數量54％，其中超過500萬人的城市達12個，凸顯農村地區機動車駕駛人增長迅猛，年均增量超過1300萬人，目前已達2.89億人、占比57.8％。此外，農村地區機動車保有量達到2.08億輛，其中汽車1.4億輛，分別占50.2％、44.1％。

根據中新網報導，目前大陸駕駛人數量占成年人數量近50％，平均每2個成年人中即有1人持有駕照。同時汽車保有量同步迅猛增長、超過3億輛，近年來年均增量超過2000萬輛。

此外，大陸每千人汽車保有量達到225輛，平均每百戶家庭擁有汽車達到60輛，汽車已從少數人的奢侈品成為普通家庭的消費品、必需品，逐步走進千家萬戶，駕駛技能已從職業技能成為基本生活技能。