台中榮總耳鼻喉科醫師梁凱莉指出，每年全台新診斷的鼻咽癌患者約1500人，以目前的治療方式，絕大多數患者有很好的預後。（馮惠宜攝）

現年48歲任先生早年在補習班教美語，跳點上課一周要跑遍南投縣9處教學，加上17歲就抽菸，34歲時開始出現左耳聽力異常、左邊脖子腫都不以為意，直到36歲某日晨起左鼻流出帶腥味一灘血到醫院就醫檢查證實罹4期鼻咽癌，經放化療治療痊癒，未料3年後再復發，經內視鏡手術切除，他也痛定思痛戒菸並過規律生活，迄今未再復發。

台中榮總8日公開鼻咽癌多專科治療成果，任先生也現身說法，36歲就罹患4期鼻咽癌的他表示，自己過去因做補教美語老師，壓力大，經常抽菸、熬夜、天天兩杯手搖飲和吃炸雞排等外食，34歲就開始出現左耳聽力異常，他也不以為意，直到36歲某日晨起噴出一灘鼻血還夾雜腥味，才開始認真檢查。

經台中榮總多專科治療，他先是接受放化療，癌症受到控制，但3年後追蹤檢查發現右頸部淋巴結復發，再透過頸淋巴結廓清手術，及後續輔助性放化療，迄今腫瘤也未再復發。

台中榮總耳鼻喉科醫師梁凱莉指出，每年全台新診斷的鼻咽癌患者約1500人，致病原因包含環境、遺傳及Epstein-Barr病毒(EB病毒)感染。鼻咽癌常發生於40歲左右壯年人，患者常是社會和家庭的重要支柱，以目前的治療方式，絕大多數患者有很好的預後。

第一期鼻咽癌治療為單一放射治療，第二、三期、及非轉移的四期鼻咽癌依風險因子評估，採同步化學放射治療，或前導式化學治療後放射治療。若患者診斷時發生遠端器官轉移，則化學治療為主，視狀況再接續放射治療或手術切除轉移病灶，仍可達到疾病控制。

梁凱莉說根據國健署今年公布的癌症登記年報，統計2010至2017年期間台灣鼻咽癌治療結果，台中榮總於2010至2017年間治療之572名鼻咽癌患者經五年追蹤，疾病特定存活分析：第一期鼻咽癌為97.09％，第二期為91.50％，第三期為89.89％，第四期為62.04％優於國健署年報公佈的醫學中心平均特定疾病存活率。

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