知名作家兼主持人的吳淡如，過去曾擔任過記者，在生下女兒後漸漸淡出螢光幕，專注於寫作及主持Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》，今（8）日吳淡如因頭銜上一個詞彙自嘆「原來我還不算專業作家」引來網友討論。

今（8）日吳淡如在臉書上發文寫下：「原來我還不算專業作家，寫了四十年之後..有時候我真的很怕接受訪問，真的是來幫我打書的嗎？」更附上一張雜誌專訪個人獨照，而當中吳淡如將頭銜上為「斜槓」一詞圈起來，疑似感到不滿。

貼文曝光後，引來粉絲笑虧留言「因為淡如姐的副業經營的太成功了~」、「專業作家的斜槓人生」、「哈哈哈現在正職是媽媽啦！斜摃才是作家」、「正職是母親啦」、「有眼不識泰山！」對此，該雜誌相關人員也出面留言解釋「淡如姐好！我來說明一下: 我想年輕的編輯應該是覺得，「斜槓」這個詞代表很多才多藝，不只會寫作還有很多專長，我的解讀是這樣，希望您別介意才好~~」。

事實上，吳淡如畢業於台大中國語文研究所碩士，以及上海交通大學高階企業管理(EMBA)碩士學程，過去曾出版有關理財、戀愛及文學等多部書籍作品，近期更擔任Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》主持人，該節目累積收聽人次已超過四千萬。