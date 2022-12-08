112年元旦連續假期自12月31日起至明年1月2日，交通部公路總局指出，連假除返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加元旦跨年相關活動旅次為主，預估車潮將自12月30日下午起出現，連假3天的上午各大風景旅遊熱點都會湧現車潮。

公路總局預估，元旦連假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道，例如台1線水底寮路段、台9線蘇花公路、南迴公路、麻里巴橋路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等。

銜接高速公路路段包括台18線接國3中埔交流道、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3歸仁交流道、台86線接國1仁德系統及台88線鳳山~五甲，以及重要觀光風景地區鄰近路段台2線福隆路段及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台3線大湖段段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線楓港~墾丁路段等，都容易有出遊車潮。

為紓解省道壅塞路況，公路總局將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施；另於蘇花路廊實施大客車優先行駛，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

公路總局表示，12月30日0時起至1月2日24時止，推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘51條台灣好行路線享半價優惠。

針對東部地區，公總推出2項地區限定優惠措施，「在地有腳租賃優惠」讓民眾搭乘指定東部國道客運路線後，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價繼續享優惠；若持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上優惠須擇一使用。