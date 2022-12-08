北市萬華名店「艋舺阿龍炒飯」無預警宣布停業，一名網友表示，昨日中午去買午餐，老闆還在炒飯，下午就決定要永久停業，消息一出令不少饕客惋惜，「也太突然了吧」，老闆阿龍說，因為物價飆漲導致利潤減少，撐不下去才決定要停業，未來會將技術傳給承接頂讓店面的人。

原PO昨（7）日於臉書社團《台北吃貨老饕美食討論區》指出，昨上午到「艋舺阿龍炒飯專賣店」買午餐，當時看到老闆還在炒飯，豈料下午就決定永久停業，在晚間營業結束前把店裡所有的食材全轉送給他人，他感嘆，「又一家無預警停業的店，吃要及時。」

貼文曝光，引發許多饕客哀號，「蛤？我昨天才想說要等很久，改天再去的說」、「我也還沒吃到耶」、「這家是夯店耶！太令人吃驚了」、「也太突然了吧」、「昨天阿龍送我一大堆食材，我可能是他最後一個客人」、「真假，昨天還剛好去外帶了三盒，不會就絕響了吧！」

留言中也有人說，這已不是「艋舺阿龍炒飯」第一次宣布停業，原本在西園路，無預警停業後，又搬到現址重起爐灶，「他停過一次又復業，這次又？」、「之前就停業過一次不是嗎？」、「以前好像也有因為某個原因停過」、「希望這次可以再復業」。

據《ETtoday新聞雲》報導，老闆阿龍表示，店裡生意一直都很好，因物價飆漲導致利潤減少，撐不下去了。至於為何不調整售價，阿龍說「一個炒飯這麼貴，我覺得不適合」，未來會將技術傳給承接頂讓店面的人。