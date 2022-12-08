蔡依林演唱電影主題曲〈親愛的對象〉。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）時隔1年半將第8度攻蛋，12月31日起在小巨蛋舉辦一連6場演唱會，她今在開唱前拋出喜訊，為億萬導演程偉豪執導的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》量身創作並演唱主題曲〈親愛的對象〉，作為年底送給歌迷最特別的禮物。

這首歌曲的計畫開始於一年多前導演程偉豪的邀約，程偉豪在電影創作階段，希望有一首能代表電影的主題曲，第一直覺就想到蔡依林，蔡依林曾與程偉豪合作〈愛的羅曼死〉和〈紅衣女孩〉兩支MV，Jolin接到譜寫電影主題曲的全新挑戰也躍躍欲試，看完電影劇本與片花後，Jolin給予了「愛」新的理解面向，以「對象」稱呼那種不曾定義、也不必說明的親密關係，經過時間的洗禮，有些人可能成為家人、伴侶、朋友，有些人心有靈犀地成為了彼此「親愛的對象」。

Jolin前後耗時一年量身打造出〈親愛的對象〉，她說：「寫歌過程，仔細讀了劇本，把我自己的感受唱出來，不帶著任何框架去創作。」但她一度擔心這首歌不如導演預期，笑稱壓力很大，創作過程一度卡關，還問導演要不要改找別人唱，不過Jolin最後交出讓自己和導演都十分滿意的作品。新單曲9日上架，MV同日中午12點在Jolin官方Youtube頻道首映。