觀光股連日高檔狹幅休息後，今（8）日整軍再發，上市櫃觀光類股指數至上午11點止，約各上漲1％及2.2％附近，雲品（2748）股價領頭大漲8％、股價來到60元、創近40個月新高，亞洲藏壽司（2754）、六角（2732）等齊步大漲半根漲停。

台股加權指數今天大跌百點以上，但櫃買市場表現相對抗跌，多守在紅盤之上，上櫃指數今天以觀光股漲勢最凌厲，大漲超過2％，個股表現以亞洲藏壽司、六角大漲5％以上最強，另漢來美食、海灣、聯發國際、瓦城、老爺知、富野等漲幅都各達2～3％以上。

上市觀光類股指數今天在各類股中表現也相對亮眼，類股指數大漲1％以上，尤其雲品表現最優，股價一度拉上60元大漲8％，為近3年4個月來首度回到60元大關，另八方雲集、雄獅、鳳凰等也上漲2％以上，華園、新天地、王品等都上漲超過1.5％。

隨著台灣從10月就開始逐漸解封，各國也加入解封行列，尤其是連中國大陸都漸解封，年底是各國消費旺季，除了歐美聖誕節到新曆年長假之外，中國有新舊曆年接棒來到，更有企業年底忘年會、尾牙、春酒等重要觀光消費旺季，市場預期，將對相關觀光、飯店、旅行社等，帶來業績及獲利大幅成長契機，近來股價已率先表態。