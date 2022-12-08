世界黃金協會(World Gold Council) 先前公布報告，各國央行第三季期間淨買入399.3公噸黃金，遠比前季的186公噸以及第一季的87.7公噸還要高，當時市場猜測中國也許是幕後大咖買家。而根據中國官方最新揭露的資料，黃金儲備量是三年多來首度增加。

根據美國財經媒體報導，中國官方週三在官網揭露，中國人民銀行11月黃金儲備總量達到1980噸，較上月增加32噸，儲備的黃金在全球央行排名第六。

值得關注的是，中國人民銀行此次是6年來首次更新黃金持有量，該機構曾在2015年揭露黃金儲備大增57%至5330萬盎司。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo分析指出，中國人行大舉購買黃金，也許是想把外匯存底從美元分散開來，他提到，目前中國持有的黃金對整體外匯存底占比很低，未來還有進一步買進空間。

另根據日經亞洲報導，日本經濟學家Emin Yurumazu則表示，看到俄羅斯入侵烏克蘭後海外資產被凍結，中國和其他一些國家急於減少對美元的依賴，快速累積手上黃金部位。