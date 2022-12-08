此次高雄市跨年可是衝著雙首次而來！31日的《亞灣未來市演唱會》睽違3年之久，重磅回歸夢時代舉辦，此次夢時代也「首次」搭設了雙面舞台，來陪民眾迎接美好的2023年；但精采的可不只有跨年夜當天，隔日元旦1月1日將由高雄流行音樂中心海風廣場接棒，以「高流幸福式」主題，邀來不輸跨年陣容的卡司輪番接唱，讓民眾可以體驗「首次」的24小時跨年不間斷。

秉持著高雄市長陳其邁所講的「高雄辦活動不講武德」，今年跨年演唱會將舉辦在夢時代，並會有雙舞台演出，長達180秒「亞灣跨年花火」，邀請人氣樂團「告五人」擔任開場嘉賓。

但不講武德可不是說說而已，高流8日宣布，元旦當天將與夢時代交棒，繼續辦理「高流幸福式」，邀請了凍齡男神黃子佼來主持，演唱歌手包含了林宥嘉、蘇慧倫、韋禮安，熊仔、羅時豐、9m88以及破億神曲製造機蕭秉治、白安、TRASH，和高雄在地歌手林宗興。

主持人黃子佼忍不住開玩笑說「誰像我跨年是從台灣頭跨到台灣尾，還從年尾跨到年頭？」但也稱讚這一次高雄市真的很用心，2場活動滿滿重磅卡司，誠意十足。