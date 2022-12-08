2022年房市受到俄烏開戰、持續升息、股市崩跌、圍台軍演、選戰干擾等外部因素衝擊，預期全年度全台買賣移轉棟數將達32.4萬，年減6.8%，將是6年來的首次負成長。展望2023年，台北市不動產仲介經紀業公會郭子立理事長指出，明年是總統大選年，預期將出現「量縮價緩跌」的格局。

台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民也指出，今年整體房市買氣不振，預期全年度六都交易都出現衰退的情形，高雄在台積電消息淡化影響之下，今年度買賣移轉棟數年衰退將超過15%以上，六都中僅台中表現相對穩健。他預期今年全年度買賣移轉棟數將會落在32.4萬，萎縮約6.8%。

張欣民保守看待2023年房市表現，他說，因為下半年進入總統選戰前哨戰，這會是個雙面刃，雖然可能有比較利多的政策，但是政策若為爭取年輕族群的選票，在居住正義議題上多所著墨，可能就會衝擊到房市的發展。預期明年度房市將呈現量縮價緩跌的局面，全年買賣移轉棟數預期將維持30~32萬棟間。

至於明年度房價的表現，張欣民認為，台北地區早已沒有投資客的蹤跡，所以價格將持穩，換屋族群有可能重回台北市，但之前若有因為題材熱炒的其它區域，壓力較大，價格有可能回修。