聯發國際(2756)以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」布局全球，並鎖定美國市場積極拓展，目前在美國已有逾140家門市，其中在台積電投資設廠的亞利桑納州有2間門市。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前親訪歇腳亭門市，期許品牌能在美國持續展店。

聯發國際2022年前三季稅後淨利1.22億元、年增達42.83％，提前改寫年度新高，每股盈餘（EPS）5.98元、亦創同期新高。前10月自結合併營收6.78億元，較去年同期6.93億元小減2.21％，仍創同期次高。

晶圓代工龍頭台積電6日於美國亞利桑那州舉行晶圓廠首部機台進廠典禮，美國總統拜登和商務部長雷蒙等人士皆親自出席，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅亦率隊參加，參與這個牽動全球商業環境的歷史時刻。

在此次AIT行程中，處長孫曉雅特別安排拜訪來自台灣、位於亞利桑那州錢德勒的「Sharetea歇腳亭」門市，品嚐最道地的珍珠奶茶，也期許該品牌能在美國持續展店，將台灣珍珠奶茶發揚光大，促進台美文化交流。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，很榮幸AIT處長孫曉雅等貴賓蒞臨「Sharetea歇腳亭」門市。AIT在處長帶領下，不僅強化台美互動，更積極幫助台灣品牌拓展美國市場，期待未來能有更多合作機會、創造雙贏。

聯發國際表示，「Sharetea歇腳亭」於2013年進軍美國，目前在美國已跨足布局25州、合計開設逾140家門市，其中在亞利桑那州有2家店。聯發國際看好台積電在該州的投資與發展，將持續穩健布局，並運用多年經驗，計畫帶領台灣餐飲品牌前進美國。