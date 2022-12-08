比賽時間僅剩13秒還落後4分，大部分球隊都放棄了，但爵士偏不同意！靠著豐泰基歐最後1.4秒的準絕殺灌籃，爵士神奇以124比123逆轉擊敗勇士，拿下本季第15勝(2敗)，勇士此役包含史蒂芬柯瑞、威金斯與卓雷蒙格林等主力都因傷缺陣，爵士也少了全新「一哥」馬爾卡寧，卻還是可以完成逆轉秀。

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少了柯瑞、卓雷蒙格林與威金斯，勇士來到客場一開賽仍很犀利，原因是普爾上半場就火力全開，半場投9中5，含三分球投6中2，9罰俱中，攻下21分，搭配克雷湯普生、盧尼各拿11分，勇士打完上半場，取得69比66領先，爵士半場以塞克斯頓11分最高。

爵士第3節靠著克拉克生連進兩顆三分球，打出9比0超前攻勢，不過勇士末節換成庫明加爆發，帶領勇士逐漸追上，甚至取得超前，不過爵士靠著克拉克生最後56秒拋投追平，庫茲馬隨即籃下灌籃取分，時間僅剩35秒，勇士121比119領先。

接著克拉克生強攻籃下遭到庫明加火鍋，兩人隨即爆發肢體衝突，克拉克生被吹二級惡性犯規直接驅逐，讓他兩罰中1，球權仍屬勇士，爵士雖把球抄回，搶投三分卻沒進，普爾最後13秒兩罰中1，勇士仍以123比119領先，但比斯利最後6.9秒投進三分球，雙方還差1分，爵士還有一絲生機。

既然時間僅剩6.9秒，爵士想要犯規凍結時間意圖明顯，沒想到亞歷山大沃克針對普爾的犯規動作，裁判認定是成功抄截，也讓撿到球的比斯利運球到禁區附近，傳給埋伏禁區完全空檔的豐泰基歐最後1.4秒灌籃得分，勇士想要長傳前場急攻，卻已經來不及了。