大陸疫情持續解封後，法人近期對陸股重燃興趣，並持續看好印度，就長期來看，印度可望勝出。

國泰投顧表示，短期而言，大陸各地加快放鬆防疫限制短期推動香港和陸股上漲空間，尤其拉抬藍籌股、非必需消費品。全球逆風環境中可望吸引資金流入，情緒面和資金面拉抬股市；然而隨著快速解封須留意疫苗覆蓋率是否跟上，以及染疫擴散速度是否影響民眾消費意願。

中長期而言，國泰投顧指出，政治風險（二十大會議後）、房市低迷、技術受限（美國禁令）仍是長期隱憂。不過，共同富裕的政策走向可能帶領企業長期回歸正常利潤水準。

在亞洲股市中，今年印度股市表現相對抗跌，國泰投顧指出，持續看好印度股市前景，但短期因高評價下，建議可持續定時定額參與印度股市。

國泰投顧說，印度過去10年，該國經濟增速落後於中國大陸，但未來10年印度很可能超越中國大陸，印度已在去年第四季超越英國，成為全球第五大經濟體，印度正進入一個新的增長時代，受惠於數位化轉型、政策持續利多、內需強勁等，相信印度持續表現出色，印度正進入一個新的增長時代。