隨著寒假即將來臨，台灣高鐵（2633）表示，為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別於2023年1月6日（五）～16日（一）規劃「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原本即適用5折、75折或88折優惠大學生優惠車次外，再加碼規劃44班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自12月9日（五）凌晨零時起，根據訂位開放時程開放購票，歡迎大學生多加利用。

台灣高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

此外，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於進站前先行下載備查），以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，可參考優惠網頁。

台灣高鐵提醒，依據政府最新防疫指引，目前已取消室外場所/空間佩戴口罩之規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩；高鐵公司特別提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴，敬請配合遵守。