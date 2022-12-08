北市1名22歲林姓男子，為了還債鋌而走險，在網路上看見高薪工作的徵才資訊，加入詐騙集團擔任車手。他在犯案過程當中，為了躲避監視器多次躲進巷弄內，增加警方辦案難度，不過經警方努力不懈調閱監視器及交叉比對後，終於鎖定嫌犯身份，並於上月底在他萬華的住處將他拘提到案。

新北市汐止警分局在今年6月接獲通報，轄區內有詐騙車手多處提領，警方即成立專案小組調查，但在調查過程當中，發現該名車手在犯案時，為了躲避監視器因而多次躲進巷弄內，企圖製造斷點，增加警方的偵辦難度。

不過警方堅持不懈，持續擴大調閱周邊監視器及交叉比對，最後終於辨識出林男涉有重嫌，並於上月27日持士林地檢署開立的拘票，前往林嫌位於北市萬華區的住處將他拘提到案。

林嫌到案後供稱，他因為替朋友作保而欠下債務，為了償還債務才鋌而走險，透過網路社群的高薪工作徵才資訊，加入詐騙集團擔任車手。他依照集團上游指示，前往指定地點取得金融卡後，在前往ATM提領贓款，提領完畢後再將卡片隨意丟棄，贓款則放置集團指定地點由集團二層成員取走。

林嫌向警方表示，每天不論提領多少金額，最後都只能分到3000元，從6月至11月擔任車手期間，僅獲得不法所得3萬元，警方訊後依詐欺罪嫌將林嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局表示，今年11月共查獲17名詐騙車手，手法多為冒充公務機關人員及分期付款扣款錯誤等詐騙。警方除呼籲民眾切勿輕信詐騙話術外，也提醒應徵工作時要小心「輕鬆賺取高薪」的徵才資訊，以免誤入歧途成為詐騙集團共犯。