受東北季風影響，一連多天北部都陰雨綿綿，且雨還要一路下到下周二，一名北巿網友上網詢問，衣服一直曬不乾怎麼辦，該拿到自助洗衣店烘，還是開除濕？對此，網友們大推一家電，「烘衣機是北部必備，快去買好嗎？」，直言除濕機只能把衣服的濕氣去除，跟烘完的效果差很多。

一名網友今天在PTT發文求助，表示台北雨一直下，衣服根本曬不乾，詢問大家如果家裡沒有烘衣機都怎麼把衣服弄乾，「拿去自助洗衣店烘？開除濕？」

文PO出後，馬上有網友秒回除濕機，「開除濕機一個晚上就乾了啊」、「除濕機比較好用，弄乾衣服同時室內也舒服」、「除非你要馬上穿，不然除濕機比較方便」，但有人指出除濕機晾衣的缺點，「除濕後衣服還是有味道」、「住北部就知道，冬天衣服不乾多討厭，但還是很多家庭沒烘衣機！除濕機能夠把衣服除乾，但跟烘完的質感差很多。」

最後反而更多網友推爆「烘衣機」，認為是住北部必買的家電，「我只能說烘衣機是神器，用瓦斯也不貴」、「住北部必買烘衣機，冬天那爛天氣」、「瓦斯烘的有夠爽，北部一定要有一台」。其中還有人抱怨北部天氣，「下輩子不要住這種地方了」、「除濕機那個味道，如果是同事只想叫他滾開」。