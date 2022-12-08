大陸國家外匯管理局7日發佈資料顯示，截至2022年11月底，大陸外匯存底規模為3兆1175億美元，較10月底上升651億美元，升幅為2.13％。根據《每日經濟新聞》指出，在經歷「兩連降」後，10月底外匯存底規模單月上升235億美元、11月底再上升651億美元，反向實現「兩連升」。

英大證券研究所所長鄭后成表示，推動11月外匯存底上行的原因有三點。第一是在海外主要經濟體中，美國10年期國債收益率、歐元區10年期公債到期收益率，讓英國10年期國債收益率均較前值下行，推升外匯存底中債券資產價格，利多11月大陸外匯存底。

第二是11月美元指數開於111.550，收於106.000，跌幅近5％，推升非美資產的美元價格；第三是11月大陸貿易順差698.40億美元，雖較10月下行，但依舊位於較高位置，對11月外匯存底形成支撐。

大陸國家外匯管理局表示，2022年11月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。大陸持續推動穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地生效，經濟呈回穩向上態勢，有利於外匯存底規模保持總體穩定。