半導體測試介面廠穎崴(6515)受惠客戶需求持續暢旺，2022年11月合併營收雙位數「雙升」創6.65億元新高，第四季營運可望持穩高檔。穎崴5日股價觸及500元的近23月高點，近日持穩高檔，今（8）日開高後走揚4.68％至492.5元，截至午盤維持逾3％漲勢。

穎崴2022年11月自結合併營收6.65億元，較10月5.66億元成長達17.58％、較去年同期3.38億元成長達96.72％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收46.44億元，較去年同期26.1億元成長達77.92％，持續提前改寫年度新高。

穎崴董事長王嘉煌先前指出，雖然半導體產業市況趨守，但公司重要客戶的新世代產品工程驗證需求仍持續，產能和技術要求均不斷精進，使公司需求未見趨緩跡象，部分產品交期已達明年，預期下半年營運表現可望優於上半年。

同時，穎崴產品以高頻高速的高階產品測試為主，應用則以高速運算（HPC）占逾5成最高。隨著客戶的先進製程比重提升，可望帶動公司毛利較高的高階產品營收貢獻持續提升，有助產品組合優化、提升整體毛利率表現。

為因應客戶需求及提升探針自製率，穎崴斥資興建的楠梓新廠預計明年首季完工、預計第二季可望陸續投產。穎崴預期待新廠完成投產後，探針自製率可自目前的25％逐步拉升至50％，亦可望優化營運成本、進一步提升毛利率表現。

受惠美系客戶需求強勁，投顧法人看好穎崴第四季營運持穩高檔，使今年營收成長逾6成、挑戰賺達3股本。在五大動能帶動下，明年營運在基期較高的不利因素下仍將持續成長，維持穎崴「買進」評等。