剩不到一個月的時間就要迎來2023年，命理網站《靈匣網》分享，生肖屬虎、豬、狗和羊的人，在明年的事業運最旺，其中屬虎的人會出現工作機遇，屬豬的人有機會展現才華與能力，屬狗的人在職場上諸事順利，屬羊的人則工作表現亮眼，大膽爭取就能升職加薪。

第四名：生肖虎

屬虎的人在2023年會出現工作機遇，也代表會有較多的考驗、挑戰，尤其容易遇到「攔路虎」，必須以更強烈的心應對，才有可能獲得勝利，也有機會因此得到上司的青睞、嘉獎。農曆2月會有職場貴人出現，讓你做事更輕鬆；農曆5月則會有小人出沒，千萬不要輕信同事的話，凡事多留個心眼，才能避開職場陷阱。

第三名：生肖豬

屬豬的人在2023年官祿運走高，才華和能力會得到最大的展現與釋放，雖然也會遇到強勁的對手，但你的光芒很難被掩蓋，且能力出色的你有晉升的機會，尤其在農曆8月、12月。不過屬豬的人要注意，2023年不可以只注重自身利益，如果無法和同事、上司友善相處，好運氣就會被削弱，從有利轉為不利。

第二名：生肖狗

屬狗的人在2023年會有較平穩的官祿運，職場上諸事順利，也有機會展開合作計畫，或需要團隊力量進行的工作，如果能維持良好的人際關係，就能在該項目上事半功倍，此外還可以和上司打好關係，讓手中工作往好的方向發展，增加升職加薪的機會。不過位於管理階層的屬狗人要注意，2023年的壓力和升遷機會會同時到來，需要提早做好準備。

第一名：生肖羊

生肖羊2023年的官祿運旺盛，事業發展不錯、工作表現亮眼，能夠得到認可。不過上半年行運有起伏，不適合進行長久規劃，或進行時間較長的工作事務；到了下半年，行運穩穩上升，還有貴人在暗中相助，在升職加薪、進修考核等方面會更加順利，如果你大膽爭取，基本上都可以得到如預期的好結果。