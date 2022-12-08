台南市議長之爭戰火延燒，台南市議會民進黨團昨天召開黨團會議推選邱莉莉和林志展代表民進黨角逐正副議長，但正國會6名議員離場，聲明拒替黑金背書。表態尋求連任的無黨籍議長郭信良今針對民進黨中執委郭再欽聲明，回應曾向郭再欽借錢，「難道借過錢的人不能選議長嗎？這跟黑金扯不上關係！」

台南市議長之爭的戰火愈演愈烈，郭信良今天再說，民進黨團口口聲聲說要與他協商，但目前為止，他沒接到任何訊息，「只聞樓梯響，不見人下來。」

針對郭再欽聲明，「我曾多次情義相挺郭信良，不只借錢，還展期延票10幾次」，郭信良也回應，承認自己不善理財，曾經缺過錢、跳過票，也曾向郭再欽借錢、跳票，也謝謝所有資助過他度過難關的人，但這是另外一回事，「難道借過錢的人不能選議長嗎？這跟黑金扯不上關係！」郭信良也說，學甲88槍擊案希望警方加快腳步，讓真相水落石出，將凶手找出來，一切就真相大白。

民進黨團昨天下午祭出甲級動員令，假投票表決正副議長人選，正國會議員陳秋萍等6人離場，聲明表示「拒絕替黑金背書」，綠營最終仍產生正副議長人選。

郭信良說，11月27日接到總統電話希望府會和諧，總統、副總統都交代由他繼續擔任議長，協助黃偉哲推動市政，他也喊話，既然黃偉哲擔任台南督導小組召集人，民進黨代理主席陳其邁授權他處理，黃應勇於承擔，做個適當處理，才是解決之道。

郭再欽指出，為了捍衛自身及民進黨的清白，將針對相關抹黑言論提出告訴。（郭再欽提供／曹婷婷台南傳真）

郭再欽今天中午也再發出聲明指自己是槍擊案受害者，卻因郭信良參選議長、陳亭妃布局下屆市長而進行政治操弄，不惜將黑金的標籤往民進黨身上貼、對他進行抹黑，為捍衛自身及民進黨的清白，將針對相關抹黑言論提出告訴。

郭再欽強調，原本不想理會陳亭妃的攻擊，但郭信良與陳亭妃所屬議員為了政治利益，過去做出脫黨背叛的行為，如今不惜抹黑民進黨，謀個人政治利益，實在令人無法忍受，因此決定予以提告。如果郭信良、陳亭妃繼續攻擊民進黨，將陸續揭露這對政治夥伴相關事蹟，供民眾檢驗。