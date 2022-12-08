【全程字幕】吳怡農又嗆記者！被追問非核家園瞬間結巴 爆氣：以為在跟王鴻薇發言人對話 @ChinaTimes ​

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今(8)日上午舉行首場政策發表會，被問及2025非核家園是否會達成，爆氣反嗆記者「我還以為在跟她（指國民黨參選人王鴻薇）的發言人對話。」這已是吳怡農參選以來第2度嗆記者，引發議論，有網友直呼這真的崩潰得太嚴重了，「還要選嗎？」

吳怡農今日舉行首場政策發表會，被問及王鴻薇想與他辯論核二、核三延役議題，吳怡農酸「我不知道她的政見是什麼，我到現在還沒有聽到，除了攻擊之外，我只聽到她的謾罵。」隨後有媒體追問「2025非核家園會實現嗎？」但吳怡農並未針對問題回答，結巴反酸「好像是…這個…這個…我正要說這個…我還以為我在跟她的發言人對話，呵呵呵呵呵呵呵。」該記者當場反嗆「這個是問題吧？我不是她的發言人。」

相關新聞被轉傳到PTT後引來網友熱議，紛紛表示「這真的崩潰的太嚴重了，還要選嗎？」、「農包爆得真快。」「小英男孩該學小英拒絕受訪了。」「EQ太低了吧。」「他想不想贏啊？這種回答方式根本贏不了啊。」「就算是跟王鴻薇的發言人對話，也是選戰該盡的責任，逃什麼。」「我2020也曾覺得蔣跟吳差不多，今年看蔣進步超多，反觀吳怡農原形畢露...這對應對能力超慘。」「看吳怡農回答問題，永遠是傻笑、斷線。」

吳怡農參選後爭議頻傳，他3日參加民權國小校慶時，不僅遲到，被問及從未回母校、選舉才去的質疑，吳怡農聲稱「我們每一年都在這邊啊。」記者追問王鴻薇說近兩年都沒看到他時，才辯稱「疫情期間除外。」隨後竟惱羞成怒並「垮下臉」把頭轉向其他記者「還有其他問題嗎？」刻意選擇不回答，最後還嗆記者嗆「我不知道你希望我還要說些什麼。」