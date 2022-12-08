蔡婦成功獲救，送醫後無大礙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄76歲蔡姓老婦日前傍晚外出買飯，因貪圖方便抄捷徑，從家旁防火巷出門，不慎踩破鋪在巷中的木板，險些跌入溝中，雖自行爬出，卻體力不支倒臥在巷內，直到許久鄰居聽到求救聲才發現報警。警方獲報通知救護人員一同到場協助，卻因防火巷太過狹窄，一度救援困難，但員警急中生智，利用住戶的水管當作「臨時救援繩」，順利將老婦拖出獲救。

5日下午5時許，蔡婦從新興區武強街的住家出門，打算去附近自強一路夜市買晚餐，因走側門的防火巷能直通夜市，蔡婦為了抄捷徑，走入防火巷中，結果不慎踩破木質溝蓋板，險些跌入水溝中。

蔡婦雖自行爬起，但體力不支倒臥在防火巷內，直到晚間6時50分許，鄰居聽聞有微弱的求救聲，循聲下驚見蔡婦，立即報警求助。

新興分局前金分駐所獲報，派遣附近巡邏員警到場協助，到場後根據鄰居指示，發現受困的蔡婦，了解關心她傷勢並確認無生命危險後，立即通報119消防救護人員到場協助。

救護人員到場後，起先嘗試用長背板運送，但因防火巷太過狹窄，且巷中布滿破碎的木板和水溝，一度無法施力將蔡婦救出。在救護人員一籌莫展之下，員警急中生智，提議借用住戶的「水管」，一旁的住戶得知後立即從家中找出最長的水管，並交給救護人員綁於長背板的一端，再一同合力將蔡女拖出來。

「拍謝啦！下次不敢了」蔡婦獲救後，除了不斷向員警道謝外，對於造成大家的困擾感到很不好意思，表示下次不敢再貪圖方便走防火巷了。