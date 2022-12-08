季節轉換，火鍋市場升溫，肉多多火鍋特別推出新湯底「薑麻鹽麴湯」，使用北港麻油定時定溫慢煸老薑，冷卻後再加入鹽麴製作成濃郁甘醇的麻油薑底，入口既暖身又暖心，尤其搭配歐盟認證的氣冷雞最對味，立即搖身成為豪華旗艦版的麻油雞湯。

因應年末的多人數聚餐需求，肉多多火鍋即日起推出「肉有引力-浮誇系好禮三選一」優惠，8人以上用餐並且提前一天預定，宇宙級浮誇好禮「小白蝦50隻／蛤蜊1.2公斤（約100顆）／活力梅花豬1.2公斤（約60片） 」（三選一） ，不囉嗦直接送上桌加菜。

肉多多招牌神湯「爆炒川府麻辣」，以獨門秘方結合燈籠椒、子彈椒、宮保乾辣椒、茴香、月桂葉、甘草等辛香料食材，經由桌邊爆炒帶來的鍋氣，辛、麻、鮮、香、辣一次到位，搭配由豬雞骨熬製的白湯，更能提升湯底的厚度與香醇，讓面對菜單時出現選擇障礙的顧客，也瞬間臣服於「爆炒川府麻辣」起鍋上桌時的香氣渲染力。