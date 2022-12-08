大陸復旦大學附屬華山醫院「華山感染」公眾號8日發布大陸防疫專家張文宏教授審核的《抗新冠策略》千萬條，核心就一條，應對新冠，生病了，99.5％的人可能不需要去醫院，社區衛生服務中心、醫院發熱門診醫師透過電話、網路或當面問診就能解決。但大陸的醫療體系必須保證，其他0.5％的病人應該收治在醫院。

張文宏團隊稱，昨天抗擊新冠《新十條》頒布，中國抗疫進入對病毒全面反攻的新時期。但各地的抗疫手勢，醫院和民眾的認知，政府的應對，均需要進一步協調。應對新冠的方案千萬條，核心問題就一個，生病了要去醫院嗎？圍繞著這個問題，很簡單，99.5％的人可能不需要去醫院，社區衛生服務中心的家庭醫生，醫院發熱門診的醫生，通過電話、網路或者是當面問診就能解決。

但是，我們的醫療體系必須保證0.5％的病人應該收治在醫院。我們今天要做的所有的事情就是老百姓知道得了新冠不要隨意去醫院，在家就能很快痊癒，不過要有醫生，最好是身邊的家庭醫生，社區服務中心熟悉的醫生，能夠給予指導，互聯網醫院的快遞小哥或者社區志願者能夠把買的藥及時送到需要治療的病人手中就可以了。

而需要住院的病人，社區基層醫生或者醫院的發熱門診的醫生處理後可以轉到紅碼醫院或者紅碼病區，得到高效的治療。這套體系只要正常運轉，又有足夠的藥物儲備，通過數月時間磨合，就能逐漸走出疫情，迎接美好燦爛的生活了。

所以無論是民眾還是政府，只需要圍繞一件事，就是如何讓0.5％需要住院的人能有床位，讓99.5％的感染者能夠安心地在家治療。但是，經常有人問：「道理我都懂，但我還是不知道怎麼辦？」

《華山感染新冠居家指南》因此針對新冠Omicron感染常見症狀、如何判斷我是否適合居家康復？如何判斷我是否屬於高危人群？我需要監測哪些指標？指標超出怎樣的範圍需要去醫院急診或發熱門診就診？沒有上述的報警信號，但基礎疾病控制不佳怎麼辦？對於發熱，咽痛，咳嗽等常見症狀是否可以自行服用藥物來緩解？家用小藥箱可以準備哪些物品？等八大常見問題釋疑。總之，每個人都應當成為自己健康的第一責任人。