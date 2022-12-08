高雄醫學大學附設中和紀念醫院與索馬利蘭今年3月合作「索馬利蘭醫療資訊管理效能提升」計畫，將會持續5年，為了此計畫，高醫特別派遣資訊工程師遠征近1萬多公里，到索馬利蘭強化醫療資訊e化功能，讓醫療克服距離的難題。

呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中所發表的「提高開發中國家對特定資料數據的高品質與如期可取得性」目標，將透過強化醫療資訊e 化功能，協助簡化作業流程，強化各項數據收集，期待在3方的努力下，得以提升醫院管理效能。

資訊室資訊工程師涂馨文前往索馬利蘭前，院長鍾飲文教授、副院長戴嘉言、黃炫迪、國際醫療中心主任蕭世槐、資訊室主任蔡仲城等人，特別在8月底為涂馨文授旗。涂馨文此行與索國衛生發展部及駐索馬利蘭技術團達成索國第一版醫療資訊系統發展雛型與功能需求共識，為開啟索國醫療資訊化踏出重要的一步。

涂馨文一去就是3個月，她表示，讓她印象深刻的是，她與種子學員到該國首都公立的哈爾格薩總醫院（Hargeisa Group Hospital）參觀時，得知院方為了幫助貧困人，提供一些減免就醫費用的方法，例如病患可以透過回診的方式減免掛號費。當時她好奇詢問，假如有人利用以前的回診單看新的病，醫院會如何防範？院方人員想了一下回答說，我們從沒想過會有這樣的人。

涂馨文經過此次3月的遠征，她認為索馬利蘭人民友善，凡事往好的方向思考，就醫流程也沒有特別加裝防弊措施，讓她覺得很感動。