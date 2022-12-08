「太極虎」韓國在16強遭到巴西痛宰，結束了世界盃驚奇之旅，不過賽後韓國主力孫興慜的私人教練安德洙，卻突然在個人IG怒轟韓國足協根本毫無作為，直言自己遭受了不公平的待遇，還預告即將抖出關於韓國足協的「髒事」。

7日安德洙在IG發布了一張韓國隊在飯店的2701號房全體合照，指出當時全隊正在進行一場名為「與葡萄牙一戰不要就這樣結束」的會議，安德洙提到在這場會議當中得知了足協的所作所為，「如果記者聯繫我，我會跟你們說這些超乎想像的事情。」

安德洙還陸續發了幾則貼文，似乎不滿韓國醫療團隊向足協邀功，「我做了你們該做的工作，還把我當成外人來看，在足球界誰不認識我？如果不反省及改善這次的事情，韓國的足球就沒有未來。」

根據韓國媒體報導，雖然隊內設置了醫療團隊，但許多球員更傾向接受安德洙等人的幫助，安德洙曾表示自己的團隊共有3個人，每天都需要負責5-6名球員，每位球員都得照護2-3個小時，媒體猜測安德洙因為不是韓國足協的內部人員，沒有獲得應有待遇而感到不滿。此則貼文一出，韓國多名國腳包含孫興慜、曹圭成、黃義助、金珍珠等人都給出愛心支持。