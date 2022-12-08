高捷公司歷來舉辦多場不同類型的主題音樂會，12/10再次在高捷中央公園站舉辦「2022高雄捷運公益交響音樂會～Best Collection of Miyazaki」，活動邀請南台灣交響樂團，以及當紅音樂演奏家長笛姊姊Lily、VTuber白月心宿、VTuber月城九曜等，以及高捷輕軌少女隊擔任主持人，帶來聽覺與視覺的雙重饗宴。

今年高捷公司第4度邀請南台灣交響樂團演出「2022高雄捷運公益交響音樂會～Best Collection of Miyazaki」，以交響樂重新詮釋風之谷、天空之城、神隱少女、魔女宅即便、紅豬、心之谷、魔法公主、龍貓、貓之報恩、霍爾的移動城堡及崖上的波妞等宮崎駿動畫名曲，音樂會中穿插長笛姊姊cosplay神隱少女的千尋和龍貓中的小梅及VTuber白月心宿、月城九曜、萊菈．希格娜斯的精彩演出。

音樂會除了規劃主舞台區，還有鳳翼天翔天幕投影、現場轉播及高捷YouTube頻道網路直播，邀請現場民眾及線上網友一齊歡度週末夜，音樂會免費入場。

為響應公益，高捷公司除邀請中鋼集團教育基金會、聯邦商業銀行、動漫餐廳KIRABASE及遠星文創比鄰星域鼎力贊助，共同推動城市藝文活動外，當日晚間六點起販售愛心節目單(新台幣200元/份，每份附贈輕軌少女隊特製版一卡通一張。數量有限，售完為止)，力行「一次公益不算少，二次公益更美好」理念，義賣所得結餘款由高捷公司副總經理林誌銘現場致贈予中華民國喜願協會高雄辦事處林志融，一起傳遞城市新幸福。(記者張雅雲/高雄報導)