彰化縣警察局7日晚間規劃「威力掃蕩」勤務，由8個分局、刑事警察大隊、保安警察隊、少年警察隊、婦幼警察隊及交通警察隊等5個直屬大隊共同執行。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

賄選、暴力介入數字驚人，彰化縣警察局8日公布這是九合一選舉，共查獲賄選案件共92件392人，查獲暴力及妨害選舉案件共82件101人。此外，檢肅黑道幫派共計24件214人到案，查獲槍枝共53枝、子彈1015顆，各類毒品案1570件194人，並查扣合計1310公斤毒品；查獲詐欺集團40件282人、查扣不法所得4358萬餘元。

彰化縣警察局表示，選舉後接續12月5日起實施「威力掃蕩」專案勤務，統計12月5至7日共計查獲槍砲案1件、詐欺案55件、竊盜案20件、毒品案10件、其他各類刑案62件、各類通緝犯6人。

彰化分局於11月21日透過金融機構聯防通報機制，破獲詐騙集團強行拘禁民眾從事詐騙及洗錢案、溪湖分局於12月5日積極調閱監視器查獲詐騙集團招攬外籍勞工充當提款車手案、鹿港分局於12月6日破獲洗車場竊盜案，並查獲手槍、子彈及毒品等證物。

彰化縣警察局7日晚間規劃「威力掃蕩」勤務，協同縣府相關單位，針對轄內小吃部、電子遊藝場、汽車旅館及KTV等74處易衍生治安顧慮之場所實施聯合掃蕩稽查，共查獲公共危險2件、菸害防制法2件，局將持續加強掃黑、肅槍、打詐與緝毒。