為搶攻春節商機，台北寒舍艾美酒店即日起至2023年1月31日推出「瑞兔迎春」住房專案，於2023年1月15日至1月31日期間入住豪華客房或套房每房每晚9,999元起，限量加贈Melvita保養組。另外，探索廚房除夕午晚餐價格分別為1,890元+10％與3,380元+10％、初一午晚餐1,890元+10％、初二午晚餐2,380元+10％，初三至初六的午晚餐皆為1,890元+10％，菜色包含「黃金蟹海鮮鍋」、「美國安格斯黑牛」、「蔥火靠鯃魚」等。寒舍食譜除夕晚宴則推出5人與10人宴席每桌35,800元+10％起，初一至初五提供粵式豐餚，推薦「廣式黃金片皮鴨三吃」、「客家酸菜水煮活魚」、「南乳稻草西施牛」及「臘味蘿蔔糕」等年節好味。

搶先預訂過年走春的都會假期，寒舍艾美「瑞兔迎春」住房專案提供豪華客房、主管套房與景隅套房之房型，每房每晚新春價9,999元起，優惠價格已包含稅與服務費，專案贈送豐盛的探索廚房早餐兩客，前20組入住套房之賓客加碼贈送法國知名品牌Melvita有機玫瑰保養組乙組，數量有限、贈完為止。另外，禮遇中南部的貴賓，配合高鐵聯票專屬活動，透過官網預訂指定房型並加購高鐵票，車票優惠享75折起，入住再送精選紅酒乙瓶，微醺時刻享受都會霓虹美景。

寒舍艾美Buffet餐廳「探索廚房」，主廚靈活運用世界食材變化各具風味的異國美饌，除夕晚宴餐檯加碼升級，包含鐵板區的鮮嫩彈牙天使紅蝦及北海道干貝、日式料理區的牡丹蝦握壽司、炭烤區的澳洲和牛及奶油松葉蟹腳，亦推薦年節必嚐料理，包含象徵諸事大吉「脆皮乳豬」與補氣暖身的「御品鮑魚佛跳牆」，還有每人限定兌換一隻鮮味十足的「明太子焗烤龍蝦」。另外，初二回娘家團圓宴，主廚推薦包含膠質滿盈的「富貴筍干扒元蹄」、海味豐餚的「黃金蟹海鮮鍋」、頂級軟嫩的「美國安格斯黑牛」、肉質鮮美的「麒麟龍虎斑」、台菜經典的「蔥燒虎掌配烏篸」、溫潤養生的「蟲草花膠燉烏雞」及「藥燉九孔鮑魚」等，闔家輕鬆吃好料過好年。

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