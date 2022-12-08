「台灣2022代表字」為「漲」，國民黨今表示，「萬物齊漲，只有薪水不漲」已成當前台灣人民生計困窘心聲，籲民進黨政府正視國內物價飆升、人民實際支配所得停滯問題，提出具體可行解決方案，才是確保人民生活無虞的根本之道。

但國民黨也批評，民進黨政府對當前萬物齊漲問題視而不見，無力解決國內經濟問題，還意圖以偏頗、美化數據掩蓋施政無能導致人民生活痛苦飆高事實，難怪今年十大代表字第三名就是「騙」，籲民進黨政府停止政治「騙」術的詐欺手段。

國民黨指出，主計總處公布2021年所得收入者平均年所得達新台幣68.1萬元、30歲以下平均年所得也達51.9萬元，均創新高，但政府數據與一般受薪家庭、青年的實際感受依然有「天壤之別」，為何政府與百姓距離仍這麼遙遠？

國民黨分析，政府屢次公布數據，都並未排除如納月薪 9 萬的民進黨副秘書長林飛帆、或之前扣掉開銷後每月實領15萬的口譯哥趙怡翔等「特殊」的綠營新貴等極端的高所得，當然就會拉高全國平均值，無法顯現社會真實的多數情況。

國民黨質疑，在基層辛苦打拚的青年真都能領到每月超過4萬元的薪資？蔡政府美化後的數據，只是掩耳盜鈴，無助於解決青年普遍低薪的問題，這也是主計總處10月稱，國內生活痛苦指數仍維持高檔的6.7％原因。

國民黨指出，根據近日公布最新的11月消費者物價指數(CPI)年增率為2.35％，依舊超過2％的通膨警戒線，今年1月至9月CPI年增率平均漲幅為2.97％。人民的苦日子遲遲無法解決，蔡政府必須負起完全的責任。

國民黨也質疑，民進黨政府以「年所得創新高」假象掩蓋事實、美化政績，企圖抑制人民對物價飆升不滿，敗選檢討說要讓人民有感依然是場謊言；籲民進黨政府正視人民生活痛苦問題，提出具體可行解決方案，不要再掩耳盜鈴、呼攏人民。