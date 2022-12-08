接見「全球熱愛生命獎章」得主，蔡英文盼正能量傳遞全世界。（圖／總統府提供）

接見「全球熱愛生命獎章」得主，蔡英文盼正能量傳遞全世界。（圖／總統府提供）

蔡英文總統今天上午接見「第25屆全球熱愛生命獎章」得主及家屬，感謝所有得主分享對生命的熱忱，以及為臺灣、為世界所做的一切，期盼大家繼續將鼓舞人心的正面能量，傳遞到世界的每一個地方。

「周大觀文教基金會」創辦人周進華、董事長郭盈蘭今天在衛福部次長王必勝陪同下，與得獎人一同赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文首先恭喜在座得主，獲得「全球熱愛生命獎章」。並表示，還記得去年同樣在這個場地，她向周進華創辦人和郭盈蘭董事長表達，希望在疫情持續控制之下，能夠在總統府接待來自世界各地的得主。今天，看到海內外的得主和貴賓來到臺灣、來到總統府，「真的很高興，也非常歡迎大家」。

「全球熱愛生命獎章」今年邁入第25屆，所表揚的416位得主橫跨全球71個國家。她感謝周大觀文教基金會的付出，在鼓勵所有得主的同時，也促進臺灣和世界各國的交流，期盼能一起為共享價值來努力。

此次得主中的格羅莉亞．帕瓊，在哥倫比亞致力於反毒反貪，推動全球反毒教育，有著「反毒國母」的稱號。今天由其子葛藍代表母親前來，蔡英文提到，從她上任以來，反毒就是政府的第一要務，相信聽到葛藍的致詞，將有很多的收穫。

另一位得主、土耳其的藝術家—法提．庫屈克，曾經在臺灣的偏鄉學校做過彩繪志工，蔡英文透露，這次來訪，庫屈克也在屏東林邊的崎峰國小留下彩繪，並且提供畫作，用來義賣捐款給臺灣的偏鄉學校，「讓我們非常感動和感謝」。

她引用來自日本的鋼琴家岩崎花奈繪常說一句話：「我還有一手指，永奏生命樂章」。還有「音樂小太陽」周軒瑋所說「不要只看見眼睛看不見的，要用心看見，人世間的真善美」，蔡英文認為，這就是周大觀小朋友抗癌的精神。

她提到，當年周大觀也說，他還有一隻腳，他要站在地球上，他要走遍美麗的世界。「大觀熱愛生命的精神，我們從現場每一位得主的身上都看得到，也非常感佩大家用生命來照亮世界，做出非凡的貢獻」。

蔡英文指出，像是曲全立導演為臺灣記錄美景以及上百位職人的貢獻，他的「美力台灣3D行動電影車」更是走遍臺灣，讓孩子們透過觀賞影片，一起來學習守護環境。同樣的，被稱為「救電畫家」的李升茂，過去是台電員工，在第一線搶救斷電災情，更用水墨畫作記錄同仁搶修的艱辛，讓大家更加了解，許多人對臺灣的辛苦付出。

她說，在座所有得主的事蹟，都是非常動人的故事。她要感謝他們與我們分享對生命的熱忱，也感謝大家為臺灣、為世界所做的一切。她也祝福基金會和所有得主未來有更豐碩的成果，繼續將鼓舞人心的正面能量，傳遞到世界的每一個地方。