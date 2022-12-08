大陸最新公布防疫「新十條」，在優化疫情措施的背景下，發展經濟救市成當務之急。根據陸媒報導指出，包含廣東、浙江、四川等省市政府近期燈紛紛帶領企業海外「組團」出國搶訂單。

根據香港01報導，本月4日一支由浙江省商務廳等部門官員和企業代表組成的代表團，飛赴德國、法國展開「千團萬企拓市場搶訂單行動」。這支「搶單團」是疫情三年以來，由浙江省級商務部門帶隊出國的第一團。浙江商務廳表示，「是時候要大家出去做生意了，不要怕什麼。」

隨後5日四川省商務廳組織的「組團出海」商務包機，載著31家外貿企業共40人飛赴法國、德國、意大利，展開為期9日的經貿促進活動。緊接著四川成都高新區7日也宣布，組織的首批「出海招商引智搶訂單」商務交流團將在近期前往歐洲。

實際上不僅浙江、四川，早在今年11月廣東、江蘇等地都陸續提供包機服務，為企業「打頭陣」赴海外重啟經貿活動提供幫助。

回顧新冠疫情3年以來讓大陸經濟下滑，中小企業經營困難甚至倒閉，民眾面臨失業、就業難等困境；今年前3季GDP也僅增長3％。大陸前商務部副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國表示，此次多省政府企業合力出國拓展業務，有效打破了當前穩外貿的堵點，拿到以往在家坐等上門拿不到的訂單，看好為明年外貿開門紅打下基礎。