教育局長張明文表示，新北市以「智慧、韌性、健康、宜居」城市及SDGs為主題，呼應「安居樂業」的市政願景。（教育局提供）

新北市政府教育局今（8）日於宏國德霖科技大學舉辦「新北市學習型城市論壇」，分享新北市今年淡水、汐止、土城、三重、蘆洲等5大示範區的推動成果，並發表學習型城市計畫推動研究案。同時也邀請2年前與淡水商圈簽署合作協定的日本北海道小樽商圈會長西条文雪跨海致詞。

今天舉辦的論壇由教育部終身教育司長李毓娟、新北市教育局長張明文及宏國德霖科技大學校長羅清水共同出席開幕式。會中除了分享新北市今年5大示範區的推動成果外，也共同研討新北市推動學習型城市的前瞻方向。

教育局長張明文表示，新北市於今年起首度系統性推動「學習型城市計畫」，以「智慧、韌性、健康、宜居」城市及SDGs為主題，結合各局處終身學習機構推動相關課程，以呼應新北市「安居樂業」的市政願景。

張明文指出，今年以淡水、汐止、土城、三重、蘆洲5區作為先行示範區，整合公所、大學、產業及民間團體協力推動超過20項計畫，未來也將逐年擴展示範區域，並將於2025年爭取教育部的學習型城市認證。

會中由教育部學習型城市計畫召集人吳明烈教授，帶領與會者討論學習型城市發展策略，新北市終身學習輔導團則發表「新北市學習型城市發展各類學習型組織建構之研究」，提出新北市學習型家庭、學習型社區、學習型基金會、學習型企業等學習型組織之建構指標，作為未來深化學習型城市計畫的參據。

新北市5大先行示範區也逐一分享推動成果及特色案例，如三重區推動文化北路小吃協會成為學習型組織；土城區與消防局合作，深入社區教授防災技巧、火災應變等；汐止區結合社區大學與樂齡中心，開設智慧化創業行銷策略等課程；淡水區結合商圈文化協會，開設一系列工作坊；蘆洲區則分享成人數位學習推展。

教育局另指出，希望透過本次論壇之交流，共同研討新北市推動學習型城市的願景，激盪出最適合新北市的創新亮點及發展脈絡，並將示範區的推動經驗擴展到更多行政區，鼓勵更多公私部門共同投入學習型城市之營造。