新北市府活化中和自強游泳池舊址，打造佳和公園多目標綜合大樓，結合健身中心、幼兒園、公托、地下停車場興建工程等設施，新北市長侯友宜今前往視察，宣佈佳和公園將於年底完工，綜和大樓則於今年底陸續開放啟用，預期可成為中和地區最優質的生活圈。

中和地區人口稠密，為方便捷運環狀線開通後交通轉乘及消弭施工中的捷運萬大樹林線對當地交通的衝擊，新北市府在原自強游泳池舊址興建佳和公園，並以多目標方式共構地下停車場、幼兒園、公托中心及健身中心，為都市緊湊空間紋理中，增加綠意、市民休閒及停車空間。

新北市長侯友宜今日前往視察工程進度表示，多目標綜合大樓落成後，不只可以改善現有停車位供給不足的問題，又能解決學齡前幼兒教育及托育需求，滿足市民運動需求，為地方提供更好的公共服務。

新北市新工處指出，佳和公園多目標綜合大樓係以多元使用為主軸，總預算約6億3千多萬元，樓地板面積約4180坪，興建地下2層、地上4層樓建物，規劃包含幼兒園（4班共106人）、托育中心（3班共45人）、健身中心（包含健身房、韻律教室、飛輪教室及其他複合式運動服務等），可以提供280個汽車停車位、100個機車停車位的地下停車場。

本案於2020年7月開工後遭遇原廢河道駁坎基礎及早年不法傾倒大量事業廢棄物等障礙，使得施工難度風險遽增，加上整體國內營建市場在疫情衝擊下，面臨缺工、缺料及營建成本大增困難，但全力克服後，目前建築工程已完工，地下停車場、幼兒園、公托中心及健身中心正在進行裝修中，預計今年底陸續開放啟用。

工務局表示，佳和公園為完工後仍持續保留中和地區首屈一指的海洋特色公園，並結合周邊景觀及打造帶狀線型公園，整體景觀上將設置環狀步道及綠植延伸公園的綠意，原公園週邊16支電桿也予以地下化，路燈及電箱則整合至人行道設施帶，人行環境安全升級，原本雜亂無章的天際線也一掃而空，不但一展街道新風貌，更打造美好的中和生活圈。