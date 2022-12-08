自九合一選舉以來，藍綠兩黨皆互攻對方黑金爭議，在台北市第三選區立委補選更是打得如火如荼，民進黨團現在推動修正選罷法排黑，過往國民黨也使用排黑條款排除苗栗縣當選人鍾東錦掛黨籍參選，民眾黨市議員當選人黃瀞瑩今中午接受專訪表示，民眾黨現在無明確排黑條款，制度上面的缺乏要再補足。

黃瀞瑩今中午接受媒體人黃光芹網路專訪，黃光芹提及各黨現在都面臨黑金檢視，當時鍾東錦被說成黑道，但台北市長柯文哲仍與他會面，被說成「黑白配」。而黃瀞瑩表示，自己遇到很多地方人士，說台灣不能沒有第三種聲音，大家會期待民眾黨扮演的角色，現在兩大黨打成這樣，民眾黨會扮演第三者角色，每個人都可以談一談、見一見，每一個人的聲音都應該被聽到。

接著黃光芹問到，民進黨現在在推選罷法修法排黑；國民黨也有既定的排黑條款在運作，那民眾黨內部是否有排黑條款，對此黃瀞瑩先表示不知道，後說黨內制度上面的缺乏要再補足，因為當時創黨，匆匆忙忙就成立了，黨章其實沒有很細緻，這兩年期間包含黨代表、中央委員的制度大家都有意見上的分歧，因為接下來要面臨的任務是很大的挑戰，因此也呼籲民眾黨中央近快確立機制。

另黃光芹問到，民眾黨需背負募款責任額，黃瀞瑩自身還有40萬的遊學貸款，扛得住嗎？黃表示，議員的募款責任額是20萬，剛好可以用參選的保證金繳納，黃也認為，無論是中央委員的100萬責任額或是議員的20萬，這些錢到黨中央要怎麼用，都必須要有明確規範。

黃光芹追問，新竹市長當選人高虹安當時就被爆出，其男友寄生國會，將錢回捐給民眾黨，未來要如何避免此事；黃瀞瑩表示，這還是制度面的問題，自己是小黨素人，一開始進議會都不懂，資訊量太大也會很紛亂，小黨資源不夠是事實，但還是要整理、分配，台北有四個議員當選人，黨中央必須協助，但是之間的配合機制到現在還沒有很明確。