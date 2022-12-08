聯發科(2454)、至上(8112)轉投資天擎(6708)將於12月29日上櫃，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股3,413張，其中2,322張採競價拍賣，競價拍賣從12月9日起至13日止，並依投標價格高者優先得標，競拍底價為25.45元，每標單最低為1張，最高300張，以價高者優先得標，並於12月15日上午10點開標。

天擎2021年營收33,607萬元，獲利3,311萬元，每股盈餘為1.29元，2022年前三季營收26,054萬元，獲利5,025萬元，每股盈餘為1.96元，其中車用營收占比超過40%，雲端SaaS訂閱服務營收占比14%，2021年雲端SaaS應用業績占比3%，成長顯著。

天擎長期專注在私有無線協議的pWiFi技術開發，不斷追求無線產品的最佳化體驗:長距離、高抗干擾能力、低延時、插拔即用免設定；SoC晶片主要業務是無線嬰兒監視、無線車載監視及無線家用安防監控三大項目，公司提供全套完整turnkey solution，客戶黏著度高，且不容易更換方案；目前終端品牌客戶包括Philips、Furrion、Ford、Clarion、Lorex、Maspro等國際知名品牌。

天擎近年已把晶片客戶所需要的雲端AIoT平台服務延伸到SI標案整合應用上，包括台北市府轉運站的智慧車隊管理系統、是方電訊的機房門禁管理系統及聯發科技5G研發大樓門禁管理系統。目前再次整合相關核心技術推出一站式SaaS應用訂閱服務，針對製程屬性相近且客戶數量夠大的特定市場推出標準型產品，以有限研發人力追求最大人均產值，因為採用訂閱收費模式，每年營收所產生的疊加效應，對長期營運成長有明顯助益。

天擎目前營運的SaaS訂閱服務包括中小企業工廠一站式智慧生產管理系統、宮廟次世代虛實互動光明燈及船艦智慧維保預測系統。其中奉天宮已建置12萬盞光明燈，並啟動雲端虛實整合互動服務；中小企業工廠有7家客戶導入智慧生產管理系統，船艦智慧維保預測系統已經在海巡署600噸巡防艦上完成POC驗證；這些已經落地運轉的實績未來將面向龐大的內需市場全力邁進。