大陸疫情防控「新十條」新政7日發佈後，鬆綁跨地區人員流動不再受限，一些地區隨即推出促進旅遊和消費的活動，在歲末消費旺季爭取客流，促進消費，拉動全年經濟增長。例如「新十條」發佈當天，2022四川省冬季旅遊舉辦啟動儀式，同一天海南離島免稅跨年狂歡季活動也正式啟動；此前受疫情影響比較大的廣州8日也啟動「羊城歡樂購．冬日盛惠」促消費活動。

據第一財經報導，依「去哪兒」平台數據顯示，大陸機票瞬間搜索量增長7倍；馬蜂窩平台內海南、雲南、福建等冬季熱門長線旅遊目的地搜索量大幅上漲。其中「三亞度假」搜索熱度上漲450％、「西雙版納攻略」上漲366％。

中泰證券首席分析師楊暢認為，從大陸國家統計局發佈的社會消費品零售總額，以及非官方機構發佈的中國服務業PMI經營活動指數來看，今年消費總體表現明顯偏弱，實物與服務消費均呈現壓力。

因此，在「新十條」取消制約消費的不分條件因素後，面臨年底消費旺季，也刺激各地紛紛推出促進各領域消費活動、發放消費券並發布政策措施來刺激消費。

大陸國務院聯防聯控機制綜合組7日發佈《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，其中包括10條優化內容。這「新十條」明確對高風險從業人員和高風險區人員按照有關規定進行核酸檢測，其他人員願檢盡檢；不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再進行落地檢。