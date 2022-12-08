瓜地馬拉前總統培瑞斯（Otto Perez）因貪污罪今天被判處16年有期徒刑。

法新社報導，法官巴爾德斯（Irma Jeannette Valdes）在宣讀判決時說，2015年被迫辭職的培瑞斯被判犯下敲詐勒索和關稅詐欺罪。培瑞斯因這兩項罪名各被判處8年徒刑，他的副手芭爾德蒂（Roxana Baldetti）也得到同樣的判決。

路透社報導，培瑞斯於2012年至2015年擔任瓜地馬拉總統，過去7年一直在監獄中等待案件的判決。

72歲的退役將軍培瑞斯上任時承諾打擊犯罪，卻在任期僅剩4個月時，因身陷貪污醜聞而被迫辭職。

培瑞斯在審判休息時段告訴記者：「接下來要上訴。」還說他感覺「被騙了」，因為「沒有一絲證據」他就被定罪了。

培瑞斯和芭爾德蒂被控涉及抽取政府關稅收入的詐騙行徑，並在他們執政期間竊取約350萬美元公帑，據稱培瑞斯和芭爾德蒂收取大筆金錢。

調查人員指控兩人主導一項計畫，讓進口商行賄以避免支付關稅。在此案中，已有超過20人受到指控。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111208