新冠肺炎疫情再度燒入指揮中心，繼前指揮官陳時中、指揮官王必勝、次長石崇良、發言人莊人祥、現任部長薛瑞元後，國民女婿、醫療應變組副組長羅一鈞今也確診，防疫五月天只剩下疾管署長周志浩尚未染疫。

中央流行疫情指揮中心今宣布，今日疫情記者會僅有周志浩、王必勝、莊人祥共同主持，羅一鈞接下來將接受5天居家照護。據了解，羅一鈞曾接種4劑疫苗，其中最後1劑為BA.1雙價疫苗。

羅一鈞今午發文透露今早快篩陽性確診，起因是家中有同住長輩確診，他也接著開始有喉嚨腫痛、燒聲的症狀，雖然昨天早上和傍晚都快篩陰性，昨天一整天仍請假在家自行隔離，結果經過一晚的忽冷忽熱、微燒到37.8，今天一大早再快篩就呈現兩條線了。

目前羅一鈞已視訊看診完成確診通報，也因為糖尿病符合開立口服抗病毒藥物條件。羅一鈞表示，今天會開始遵醫囑服用倍拉維Paxlovid 5天。提醒跟他一樣有在吃「冠脂妥」降膽固醇的病患，跟Paxlovid會有交互作用，服藥期間要暫停吃冠脂妥，按照醫囑等八天後再恢復吃喔。他也謝謝大家的關心，今天和下週一的記者會都會請假。