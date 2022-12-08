台北市立委補選熱戰，民進黨參選人吳怡農拋2030年桃園機場第三跑道完成後遷建松山機場改建公園政見。國民黨文傳會副主委林家興質疑，松機是我國國安、國防重要樞紐，具軍事、國際政治等功能，曾任國安會幕僚的吳毫無所悉？

林家興更酸，松機改建公園是民進黨從蔡英文到姚文智曾提的跳票政見，吳怡農為選立委老調重彈，有這款「國防專業」的立委參選人，國防部、外交部與交通部的專業官員豈不是要「望農興嘆」？吳是否應先問蔡為何松機遷建支票跳票？

林家興說，吳怡農在短短一個月時程的立委補選，匆匆拋出松山遷建政見，請問蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌哪一位支持？

林家興說，吳怡農松機遷建主張未經傾聽當地民眾實際需求與各界想法，就匆匆拋出政見，難道吳以為松山機場遷建就像玩大富翁，用「改建卡」就可以馬上改成公園？有這款「國防專業」的立委，恐怕才是我國國家安全的最大危機。

林家興表示，2015年時任立委姚文智就曾代表民進黨總統參選人蔡英文宣示，「希望2020年底能讓松山機場遷移」，結果雖蔡英文勝選，松山機場卻毫無遷移規畫，可見松機遷移是大工程，並不是選舉時拋出來當競選支票就有用。

林家興說，姚文智也曾「2020遷松機」主張，還稱「從機場運量、硬體建設、交通疏運等，民進黨都進行長期專業的研究，也提出各種配套方案」，如今都2022年，專業研究到哪裡去了？民眾送走了一個姚，現在又來一個吳怡農？

林家興提醒，民進黨台北市長候選人陳時中就曾說松山機場遷建案「是一個大問題，需要大家一起討論，這不會在選舉的時候突然拋出來，在選舉時候突然拋出這類議題，坦白講是操作成分遠大於市政建設憧憬的成分來的大」，吳怡農再度提出松山機場遷建，難道不該先去拜訪陳喬好一個說法？

林家興指出，吳怡農打著「國防專業」人設、以「強化國家安全」為主軸參選立委，難道不知道松山機場的存在事涉國家安全？吳稱2030年桃園機場第三跑道完成後就要遷建松山機場改建公園，但對既有國安需求如何解決，卻毫無著墨。