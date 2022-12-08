綠營內訌擴大？台南市議會民進黨團昨天推舉正副議長人選，6名正國會議員退席，並聲明拒替黑金背書，民進黨台南市黨部執行委員陳世輝等7名執評委，今天出面呼籲泛綠大團結，要黨部把「離家出走」的黨員找回來，強調沒有挺郭信良或不挺郭信良的問題。

台南市黨部執行委員陳世輝等人今天以「呼籲黨內大團結」為主題，在市黨部舉行記者會。陳世輝說，民進黨這次九合一大選大敗，卻還不知好好檢討，尤其，台南是領頭羊也是指標，更應團結，強調民進黨沒分裂本錢，應該把被逼著「離家出走」的孩子找回來。

他說，依照民進黨黨規，選出市議員後，因原議員任期還未結束，對於新黨團成立，須由市黨部主委召集新當選議員，協助輔導成立黨團，選出幹部，但下屆黨團成立卻沒有這麼做，令人質疑程序問題。

對此，民進黨台南市黨部表示，黨章並未規定，黨部要輔導新黨團成立，一切由黨團自主。

陳世輝說，25日議長選舉在即，民進黨有本錢分裂嗎？他也質疑，正副議長選舉不應只由少數人在市區某棟大樓喬事，呼籲市黨部主委潘新傳趕快出面整合。

台南市議長選舉上演茶壺風暴，原民進黨籍的郭信良4年前爭取代表黨團參選議長未果，選前宣布脫黨，結合國民黨、無黨加上3席民進黨議員跑票，擊敗民進黨人選，當選議長。

隨著民進黨團昨天推出正副議長人選，由邱莉莉選議長、林志展選副議長，但昨天黨團會議投票時，正國會的陳怡珍、陳秋萍、陳碧玉、周麗津、吳通龍、蔡秋蘭都退席未投票。台南市黨部執行委員陳世輝等人今天接著出面喊團結，因陳世輝向來與郭信良友好，今天記者會前，黨部人員表稱不清楚記者會主題，黨內派系動作頻頻，也為正副議長選舉埋下變數。