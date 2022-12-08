民進黨1126九合一選舉大敗，總統蔡英文當晚隨即辭去黨主席一職以示負責，黨主席補選將於12月12至16日開放登記，並於明年1月15日投票。確診症隔離中的副總統賴清德在多方勸進下，已決定親征黨主席之位，並已於今日上午致電蔡英文，報告參選黨主席的決定。

賴清德證實，他稍早已向蔡英文總統報告，已經決定參與民主進步黨此次的黨主席補選。下周將擇期前往登記。

確診隔離中的賴清德表示，謝謝大家的關心和祝福，昨天他已完成視訊看診，現正服藥治療中，目前一切都好。也要向大家報告，關於民主進步黨黨主席的補選，這陣子各方所傳達的意見，有鼓勵、也有保留，「我都已經收到了，我非常珍惜、重視，也心存感激」。

他說，他和大家一樣，深愛著台灣這塊土地，因此，經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢，並獲得支持後，稍早已向總統報告，「我已經決定參與民主進步黨此次的黨主席補選。下周將擇期前往登記，謝謝」。