觀光類股挾解封復甦題材，近日股價表現強勢，上市觀光類股今（8）日量增走揚1.93％至117.52點，創2018年7月初以來4年5個月高點。上櫃觀光類股指數同步放量勁揚3.62％至80.42點，創2019年7月中以來近3年5個月高點，雙雙領漲盤面各類股。

個股表現同步強勁，連鎖餐飲集團六角(2732)及迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)雙雙強攻漲停，前者創10月初以來2個月高點，後者則以149.5元改寫上櫃新高價。雲品(2748)同步放量飆升8.5％至60元，創2019年10月底以來近3年2個月高價。

連鎖餐飲集團漢來美食(1268)、八方雲集(2753)、聯發國際(2756)同步勁揚逾4.5％。其中，聯發國際創逾2月高價，八方雲集1日觸及228元新高後拉回，近日震盪回升。漢來美食11月底觸及134元的15月高點後回測120元支撐，今日止跌帶量反彈。

而連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)、興櫃交易的乾杯(1269)及飯店業者老爺知(5704)齊揚逾3％，經營85度C的美食-KY(2723)、連鎖餐飲集團王品(2727)、瓦城(2729)及宴會業者新天地(8940)、飯店業者華園(2702)及旅遊業者鳳凰(5706)等個股，股價亦同步漲逾2％。

隨著邊境管制逐步解封、出入境旅遊團解禁，2年多來咬牙苦撐的觀光產業復甦曙光湧現，受創最重的旅遊股將逐步復甦，住房業務受邊境管制衝擊最大的雙北飯店業者亦喜迎回溫。同時，疫情趨緩帶動喜宴、尾牙春酒等聚餐需求恢復，宴會及餐飲業者營運亦同步看旺。