成功連任的台北市議員王鴻薇，代表國民黨投入北市第3選區立委補選，遭綠營批評帶職參選，但國民黨台北市議員游淑慧質疑，選罷法從未禁止帶職參選的權利，民進黨與其道德綁架，不如在這次修選罷法時，直接納入禁止帶職參選，並反酸「吳怡農參選的正當性，難道剛好只是無業待職狀況？」

游淑慧今（8）日在臉書表示，此次北市立委補選之戰，王鴻薇與吳怡農最大的不同就是一人帶職、一人待職，但選罷法從未排除帶職參選的權利，也無規定要等任期過半才能選新職，王依法行事從未有對錯的問題，就是很單純地各憑本事，爭取選民認同。

「民進黨總愛用道德綁架他人不能參選，蠻可笑的，誰要聽你的？」游淑慧指出，2018年港湖區選出9席議員，但任期中黃珊珊轉任台北市副市長，高嘉瑜也投入立委選舉並當選，卻從未有人質疑港湖區一次少了2位議員，「我和她們同一選區，不同政黨，可是從來沒有批評過他們烙跑。」

游淑慧質疑，此次九合一選舉登記時，還沒有此次補選的機會，且王鴻薇已為地方服務16年，有機會為何不能往上爭取更多選民認同，強調王帶職參選，實際上是持續為人民服務，而「待職參選」的吳怡農，只不過是在坐等機會而已，「吳怡農參選的正當性，難道剛好只是無業待職狀況？」

游淑慧酸，若民進黨很在意帶職參選一事，這次修選罷法納入排黑條款時，應該一起將「禁止帶職參選」納入，「敢嗎？立委先辭、才能選縣市長；賴清德先辭，才能選總統！」