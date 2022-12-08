美國為了強化當地製造業的實力，降低通膨法案對美國製造、使用美國零件、在北美生產的電動車祭出稅務減免與補貼措施，讓歐盟擔心旗下車商的權益受損，並認為該規定違反WTO的規定，美國與歐盟就此事進行磋商，但談判陷入僵局，專家呼籲雙方不應該在此時發生衝突，因為在烏克蘭與大陸問題上仍需要密切合作。

南華早報報導，歐盟與美國的代表在美歐貿易和技術委員會（TTC）上沒有達成任何協議，唯一有共識的一點或許是，雙方在調整政策的同時，決定各走各的路解決問題。

歐盟對於該政策強調「美國製造優先」的目標感到擔憂，尤其將北美以外組裝的電動車排除在稅收抵免之外，恐讓歐洲車商權益受損，且該措施也要求電池製造商至少有4成的零件需要在美國採購，才能獲得明年初開始的綠色貸款資格。

美國白宮國家安全委員會發言人John Kirby為此爭議緩頰，他強調，「美國和歐洲是強大的經濟夥伴，可以協調彼此的經貿方式，我們將繼續為美國製造業創造就業機會，但不會以犧牲歐洲為代價。」

前美國國土安全部官員Daniel Gerstein喊話美歐雙方不應在此時發生衝突，「我們需要密切合作，尤其在大陸與烏克蘭問題上，在檯面上解決此問題，對產業與雙方都沒有好處。」